1000 Euro für Schlossfestspiele Zwingenberg

Mosbach.„Wo es so viel unermüdliches ehrenamtliches Engagement gibt, da unterstützen wir sehr gerne“ sagte Dr. Frank Zundel, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung für die Region Mosbach. Am Montag übergab der Vorstandsvorsitzende mit Blick auf die Schlossfestspiele Zwingenberg, zusammen mit Vorstandsmitglied Bürgermeister Michael Keilbach und dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Marco Garcia, eine Spende von 1000 Euro.

Freudig angenommen wurde diese im Landratsamt vom Vorsitzenden des Festspiel-Trägervereins Landrat Dr. Achim Brötel sowie mit den Geschäftsführerinnen Heike Brock und Ilka Zwieb. „Das gibt uns noch mal zusätzliche Motivation für unsere Musicalproduktion rund um die Artus-Sage, an der über 70 Akteure mitwirken. Darunter sind natürlich wieder viele Ehrenamtliche, wobei sich das freiwillige Engagement nahtlos hinter der Bühne und rund ums Schloss fortsetzt. „Ohne diese Helfer wäre das Festival schlichtweg nicht zu stemmen“, so der Landrat. Zundel versprach daher, dass die Stiftung die Festspiele auch in den kommenden Jahren immer im Blick haben werde.

