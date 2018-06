1200 Euro für Geragogik

Anzeige

Buchen.Musikalische Bildung ist keine Frage des Alters: Die Geragogik als speziell für ältere Menschen entwickelte Form von Musikerziehung ermöglicht auch Senioren das fröhliche Musizieren, mit dem körperliche wie mentale Fähigkeiten trainiert werden können.

Durch die Unterstützung der Arnold-Hollerbach-Stiftung (Hardheim), der Günter-Reimann-Dubbers-Stiftung (Heidelberg), der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg (Stuttgart), der Wolfgang-Dürr-Stiftung und der Walter-Kögler-Stiftung (beide Stuttgart) sowie der Seitenbacher Naturkost GmbH kann die JMK-Musikschule Buchen diverse Projekte verwirklichen, zu denen das von Christine Eberherr geleitete Veeh-Harfen-Ensemble, drei von Annette Bruckner geleitete Veeh-Harfen-Ensembles in drei Seniorenheimen sowie Gesangs- und Stimmbildungsgruppen in drei Seniorenheimen unter Leitung von Angela Leupold gehören.

Mit Idealen vetraut gemacht

Eine davon begeistert die im ASB-Seniorenzentrum „Am Rühlingshof“ wohnhaften Senioren; die Hardheimer Arnold-Hollerbach-Stiftung finanziert sie mit 1200 Euro. Im Beisein von Haus- und Pflegedienstleiterin Carmen Gramlich, Gesangslehrerin Angela Leupold, der Fachbereichsleiterin für Tasteninstrumente und Geragogik-Lehrerin Maria Westerman sowie Musikschulleiter Michael Wüst kündigten Geschäftsführer Hans Sieber und Beiratsvorsitzender Josef Frank seitens der Arnold-Hollerbach-Stiftung an, das Projekt vorerst für ein Jahr zu unterstützen. Altbürgermeister Frank nutzte die Gelegenheit auch zum Dank an Ideengeberin Maria Westerman, die sich im Laufe einer einjährigen Ausbildung an der Fachhochschule Münster mit den Idealen der Musikgeragogik vertraut gemacht hat.