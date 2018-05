1200 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren

Anzeige

Buchen.Im Rahmen der Sitzung des Kreis-Jugendhilfeausschusses in Buchen wurde neben dem Thema Schulsozialarbeit (die FN berichteten) auch ein Bericht zum Ausbau- und Entwicklungsstand bei der Kinderbetreuung im Kreis präsentiert. „Die Städte und Gemeinden haben im vergangenen Jahr ihre Anstrengungen zum Ausbau fortgesetzt“, sagte Landrat Dr. Achim Brötel einleitend. Dies sei auf jeden Fall notwendig, da es im Kreis erfreulicherweise viele Neugeborene gebe.

Insgesamt gebe es für die Gruppe der unter Dreijährigen, so das Ergebnis der Abfrage des Jugendamtes, in Tageseinrichtungen kreisweit rund 1200 Plätze. In allen Gemeinden werde mittlerweile eine entsprechende Betreuung angeboten.

Ein Zuwachs sei insbesondere bei reinen Kleinkindgruppen zu verzeichnen. Gegenüber der ersten Abfrage 2005 hätten sich die Plätze verzehnfacht. Das Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sei nach wie vor höher als der Bedarf. Der Rechtsanspruch würde in diesem Bereich deshalb mehr als erfüllt. In Gemeinden mit mehreren Ortsteilen sei allerdings manchmal der Bedarf innerhalb der Gesamtgemeinde gedeckt, aber es gebe keinen Platz im Wunschkindergarten.