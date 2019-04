Neckar-Odenwald-Kreis.Nur noch 28 Tage, dann startet die 72-Stunden-Aktion des BDKJ vom 23. bis 26. Mai. Die Spannung bei den Teilnehmenden steigt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Bereits vor einem halben Jahr haben sich die 15 Aktionsgruppen im Dekanat Mosbach-Buchen angemeldet, um die Welt mit zwölf Projekten „ein bisschen besser zu machen“. Bis heute wissen die meisten Gruppen noch nicht, was sie erwarten wird. Neben den „Do it“-Projekten, in denen sich die Jugendlichen auf ihre Aufgaben bereits im Vorfeld vorbereiten können, haben auch viele Gruppen die „Get it“-Variante gewählt. Dabei erfahren sie erst am Donnerstag um 17.07 Uhr zum Start der Aktion ihre Aufgabe für die nächsten 72 Stunden. Um die Aufgabe zu erfüllen, können sich erstmals zwei Gruppen für ein gemeinsames Projekt zusammenschließen und damit die Variante „Connect it“ wählen.

Diese Variante haben drei Aktionsgruppen im Dekanat Mosbach-Buchen gewählt: Die Feuerwehr Buchen hat sich mit den Ministranten von St. Oswald für ein gemeinsames Projekt zusammen geschlossen, in Walldürn haben sich die Ministranten und das Kinderheim verbündet, sowie die verschiedenen Jugendgruppen in Elztal-Auerbach. Alle drei Gruppen wollen sich überraschen lassen, wie die Mehrheit aus dem Dekanat. Sie kennen ihre Aufgaben bis zum Projektstart nicht. Die weiteren spontanen Gruppen sind die Jugendlichen aus Hardheim und Höpfingen und die Ministranten aus Heidersbach. Auch in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach wollen sich Jugendliche einem Projekt stellen und ihren Beitrag als Christen für eine bessere Welt leisten.

Unbekannte Herausforderung

In Mosbach werden sich gleich drei Gruppen herausfordern lassen: die Ministranten der Seelsorgeeinheit und die beiden Pfadfindergruppen St. Georg in Mosbach und Neckarelz-Diedesheim. Auch Schulen können sich an der 72-Stunden-Aktion beteiligen. Die Schüler der Gemeinschaftsschule Obrigheim nehmen die unbekannte Herausforderung an.

Bereits bekannt sind die Projektaufträge der drei „Do it“-Gruppen: Die Landjugend in Glashofen hat sich entschieden, verschiedene Flurdenkmäler zu erneuern. Die St. Georgspfadfinder aus Mosbach-Waldstadt werden einen Trimm-dich-Pfad in ihrer Nähe renovieren. Das Außengelände des Schönstattzentrums in Waldstetten bekommt einen neuen Spiel- und Grillplatz sowie Fußballtore, darum wird sie sich die Schönstatt-Mannesjugend kümmern.

Drei Tage schenken Jugendliche ihre Zeit und Kraft für soziale und ökologische Projekte. Damit zeigen sie Flagge und setzen ein Zeichen für mehr Mit- und Füreinander. In den 15 Aktionsgruppen engagieren sich über 350 Jugendliche. Startschuss für die dreitägige Aktion ist am Donnerstag, 23. Mai, um 17.07 Uhr und geht genau 72 Stunden bis am Sonntag um 17.07 Uhr. Dann sollen die Projekte beendet sein und ihrer Bestimmung übergeben werden.

Die Jugendgruppen freuen sich über das Interesse der Bevölkerung. Sie freuen sich über Besuche und Essens- und Kuchenspenden während der drei Tage. Das Jugendbüro hat zur Veranschaulichung ein Werbevideo erstellt, das über den QR-Code oder bei Youtube „Werbespot 72-Stunden-Aktion“ zu finden ist. Gerne kann auch direkt eine Spende an den Dekanatsverband Mosbach-Buchen – Jugendbüro mit der IBAN: DE39 6746 1424 0001 1349 14 unter dem Verwendungszweck: 72StundenAktion überwiesen werden.

