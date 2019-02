1500 Euro für den Verein „Getsemani“

Buchen.Eine Spende in Höhe von 1500 Euro übergab das Vorstandsteam des Weltladens Buchen an den Verein „Getsemani “. Der Weltladen Buchen unterstützt seit über 25 Jahren mit großem Erfolg Menschen in Entwicklungsländern mit vielfältigen Aktionen und Projekten durch Hilfe zur Selbsthilfe. Er steht für faire Handelsbeziehungen und fördert die soziale Gerechtigkeit. Den Mitgliedern und dem Vorstandsteam ist es ein Anliegen, soziale Gerechtigkeit zu fördern. Der Verein „Getsemanie“ wurde von Heidi Rusnak aus Höpfingen vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Vorsitzende Astrid Diehm überreichte im Buchener Weltladen den Spendenscheck im Beisein des Vorstandsteam an Heidi Rusnak. Bild:Weltladen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019