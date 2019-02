168 närrische Akteure sorgten auf der Bühne für Unterhaltung

Götzingen.Eine restlos ausverkaufte Festhalle und demzufolge eine wirklich tolle Fastnachtsatmosphäre bei bester närrischer Stimmung darf der Chronist der Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ zur „FG-Kinder-Fastnachtsparty 2019“ in den Annalen der Gesellschaft vermerken. Narren aller Altersstufen, darunter auch viele auswärtige Gäste, sorgten für lebhaftes Geschehen und Treiben in der Getzemer „Narhalla“.

Für die Moderation durch den fröhlichen Nachmittag zeichneten Rene Eberwein und Sigrid Egenberger verantwortlich, die zünftige musikalische Begleitung besorgte das Duo „Die Rinschbachtaler (Udo und Heiko Link), die Kinderparty ging aufgelockert durch Schunkelrunden und Polonaise flott und stimmungsvoll über die Bühne.

Nach den eröffnenden Grußworten von Präsident Rene Eberwein bot der Narrennachwuchs den erwartungsvollen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm mit Tänzen der verschiedensten Kategorien und damit einen bemerkenswerten Querschnitt karnevalistischer Jugendarbeit auf dem Tanzsektor. Dabei kam Jung und Alt auf seine Kosten, wie die immer wieder durch die Halle wogenden Beifallswellen erkennen ließen. Den Reigen der Tanzdarbietungen eröffnete die Prinzengarde der Gastgeber (verantwortlich Caro Stark und Natalie Hanifel) mit ihrem flotten Gardetanz.

Danach beherrschen die jugendlichen Närrinnen und Narren Bühne und Geschehen. Ebenfalls mit Gardetänzen warteten zunächst die Bambini-Garde der „Seggemer Schlotfeger“ (verantwortlich Sarah Dodaj) sowie die „Jugendgarde Karschdejde“ (Verantwortlich Rebecca Ehrenfried-Dittmar) auf. Flott weiter ging es dann mit der Juniorengarde der „Getzemer Narre“ (verantwortlich Anke Giro) sowie den Tanzknöpfen der „Getzemer Narre“ (verantwortlich Conny und Anka Dörr) mit ihrem bunten Showtanz „Ballettschule“. Lynn Hartmann, das Tanzmariechen der FG „Fideler Aff“ aus Walldürn (verantwortlich Stefanie und Nicolina Cabreia), beschloss mir ihrem erfrischenden Tanzauftritt den ersten Programmteil.

Zackig und flott

Mit dem Showtanz „Biene Maja“ der Allfelder Zwergengarde (verantwortlich Sabine Fischer, Steffi Kühnle, Melissa Lamminger) startete das Programm in den zweiten Abschnitt. Die Kirschkernhüpfer der „Getzemer Narre“ (Verantwortlich Nadja Weber, Bianca Milli, Patricia Obradovic) schlossen sich mit ihrem Showtanz „Spanische Impressionen“ an. Dann wurde es wieder zackig und flott beim Gardetanz der Kindergarde der „Aaldemer Dunder“ (verantwortlich Stefanie Kern, Christine Weber) sowie beim Auftritt von Tanzmariechen Pia Banschbach von „Freibier Sulzbach“ (verantwortlich Vanessa Frank). Eingebettet in das wirklich begeisternde Programm nahmen die „Getzemer Narre“ Ehrungen Kinder- beziehungsweise Junioren-Tanzbereich vor. So wurden ausgezeichnet für drei Jahre Tanzen bei den „FG-Tanzknöpfen“ Stefanie Elsässer, Kira Gremminger, Amy Mayer und Laura Stauch; für drei Jahre Tanzen bei der „FG-Juniorengarde“ Lucy Brocker, Sophia Fleps, Sarah Gramlich, Pia Hess, Taisha Knecht, Luise Link und Jana Türschel; für fünf Jahre Tanzen bei den „FG-Kirschkernhüpfern“ durften die Auszeichnung entgegennehmen Carolin Ehmann, Lydia Ehmann, Fabio Heinnickel, Selina Ibach, Michelle Köhler, Sophia Mayer, Kiara Milli, Mila Obradovic, Melissa Seitz, Saskia Seitz, Johanna Stauch und Paulina Weber.

Außerdem bedankte sich die Fastnachtsgesellschaft auch bei drei Trainerinnen der Jugend-Tanzgarden und ehrte sie für ihr fünfjähriges Engagement, nämlich Bianca Milli, Patricia Obradovic und Nadja Weber.

Den dritten Programmpart eröffnete die „Borkemer Chaosgruppe“ (verantwortlich Tanja Schmitt, Corina Hollschuh) mit einem Showtanz. Diesem schloss sich der Showtanz „Alice im Wunderland“ der FG-Prinzengarde (verantwortlich Caro Stark, Nathalie Hanifel, Isabel Eggert) und dann auch der Auftritt der FG-Jugendgarde (verantwortlich Anke Giro) unter dem Motto „Candyland“.

Den krönenden Schlusspunkt setzte dann das FG-Männer-Ballett (verantwortlich Caro Stark, Renate Fischer) mit der mitreißenden Darbietung „Auf der Walz“. Danach bat Sigrid Egenberger alle Mitwirkenden, beachtliche 168 närrische Tänzerinnen und Tänzer, zum großen Finale auf die Bühne, wo sich den Zuschauern nochmals ein farbenfrohes und quirliges Gewimmel im bunten Luftballon-Regen als Schlussbild darbot. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019