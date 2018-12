17. Türchen geöffnet

Buchen.Insgesamt 34 Gewinne im Gesamtwert von 1232 Euro liegen im heutigen 17. Türchen des Lions Adventskalenders. Darin hat das Grafikhaus in Buchen insgesamt zehn Sachspenden im Wert von je 25 Euro eingelegt, die sich auf die Nummern 1914, 6124, 3702, 6996, 8330, 8277, 1545, 3392, 4083 und 1516 verteilen. Von Maier Landplanung Michael Maier kommt eine Gartenberatung im Wert von 250 Euro mit der Nummer 2409. Das EBB Müller Energieberatungsbüro hält einen Gutschein für eine thermographische Aufnahme für ein Wohnhaus im Wert von 150 Euro mit der Nummer 5125 bereit. Fünf Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von Folhoffer Textilgroßhandel verteilt auf die Nummern 2782, 6372, 7760, 4978 und 8325. Der Hornbach Baumarkt beteiligt sich mit sechs Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 1189, 6993, 5602, 6253, 4064 und 4465. Vier Verzehrgutscheine über je 25 Euro hat das Landgasthaus zur Mühle mit den Nummern 1370, 5995, 3713 und 3005 in den Kalender gelegt. Die Landbäckerei Schlär beteiligt sich mit zwei Einkaufsgutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 5632 und 1300. Die Stadt Walldürn hat eine Altstadtführung für zehn Personen in Walldürn im Wert von 40 Euro mit der Nummer 8732 in den Kalender gelegt. Vom Geopark Infozentrum kommt eine Nachtwächterführung in Hardheim für zehn Personen im Wert von 45 Euro mit der Nummer 3902. Von der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen Freundeskreis Erftalorgel kommen drei Eintrittskarten für ein Orgelkonzert im Wert von je 24 Euro, verteilt auf die Nummern 7896, 7671 und 7210.

Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

