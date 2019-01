18 500 Euro zu den Baukosten beigesteuert

Buchen.Gut besucht war die turnusmäßige Mitgliederversammlung des Kirchlichen Bauvereins St. Oswald.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins ging Bürgermeister Roland Burger auf die vom Verein geförderten baulichen Maßnahmen in und an der Stadtkirche St. Oswald ein. Neben den Ausbesserungsarbeiten am Dach und Glockenstuhl war dies vor allem der Austausch der Kirchenheizung. Hier steuerte der Kirchliche Bauverein 18 500 Euro zu den Baukosten bei. Auch die Betonsanierung und den Ausbau der alten Sakristei zu einem Begegnungsraum wird der Verein im kommenden Jahr unterstützen.

Dem Kassenbericht von Kassier Gerhard Baumbusch war zu entnehmen, dass der 83 Mitglieder starke Verein durch die jährlichen Mitgliedsbeiträge und Spenden über die Finanzkraft verfüge, um weitere Projekte ins Auge fassen zu können. Für die Kassenprüfer Horst Berger und Christoph Kieser bescheinigte Horst Berger dem Kassier eine vorbildliche und transparente Führung der Kasse. Er verband mit dem Dank an Gerhard Baumbusch und den Vorstand den Antrag auf Entlastung, welche einstimmig erteilt wurde.

Unter dem Punkt Verschiedenes entwickelte sich eine angeregt Diskussion, in der deutlich wurde, welch großes Interesse die Mitglieder am baulichen Zustand der Kirche und an der Ausgestaltung des Kirchenraumes haben. Dabei wurden der Einbau eines Windfanges am Haupteingang ebenso erörtert wie die Möglichkeit der Einbringung von alten Heiligenfiguren in den Kirchenraum. Mit dem Dank für den guten Besuch und das Interesse an der Arbeit des Vereins schloss Roland Burger die Versammlung. bli

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019