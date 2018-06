1967 hat es auf dem Buchener Schützenmarkt gefunkt

Anzeige

Buchen.Seit 50 Jahren gehen sie ihren Weg gemeinsam: Ursula und Klaus Ehemann aus Buchen feiern am heutigen Donnerstag ihre goldene Hochzeit.

Als echte Buchenerin erblickte Ursula Ehemann am 7. Juni 1948 in der Bleckerstadt das Licht der Welt. Mit ihrer Halbschwester wuchs sie in der familieneigenen Schmiede Buselmeier in der Kellereistraße auf; nach der Volksschule erlernte sie den Beruf der Friseurin. Klaus Ehemanns Wiege steht in Höpfingen, wo er am 16. Januar 1944 geboren wurde. Er hatte zwei Geschwister und begann 1961 seine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der Firma A.+A. Eirich (Bretzinger Straße) in Hardheim. Nachdem er von 1965 bis 1967 an der Tauberbischofsheimer Kurmainz-Kaserne seinen Wehrdienst ableistete, setzte der Jubilar seine berufliche Laufbahn in seinem Lehrbetrieb fort und übernahm fortan die Aufgaben eines Betriebsschlossers. Eine Zeit, an die er lebhafte Erinnerungen hegt: „15 Jahre lang fuhr ich nahezu täglich mit einem Kollegen zum damaligen BayWa-Kraftfutterwerk nach Würzburg, um dort Reparaturen und Erneuerungen durchzuführen“, blickt Klaus Ehemann zurück.

Zwei Kinder

Im Jahr 1967 lernte sich das Jubelpaar kennen: „Auf dem Buchener Schützenmarkt hat es gefunkt“, erklärt Ursula Ehemann lächelnd. Geheiratet wurde am 28. Juni 1968 in Buchen. In den Folgejahren komplettierten eine Tochter und ein Sohn das Familienglück; Ursula Ehemann kümmerte sich um die Kinder und führte den Haushalt. In späteren Jahren dürfte sie zahlreichen Einkäufern der Buchener „Kaufland“-Niederlassung bekannt geworden sein – bis vor zwei Jahren arbeitete sie als Kassiererin. Ihr Mann durchlief 1981 eine Umschulung zum Teilkonstrukteur und war fortan bis zum Erreichen des Ruhestands im Jahr 2004 im technischen Büro der Firma A.+A. Eirich beschäftigt.