197 Spendewillige in Hettingen

Hettingen.Erfolgreich verlief die Blutspendeaktion, die der DRK-Ortsverein Hettingen in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen in der Schule in Hettingen durchgeführt hat. An dieser Aktion beteiligten sich 197 Spendenwillige, darunter sechs Erstspender. Aus medizinischen Gründen konnten fünf Spendenwillige nicht zugelassen werden.

Dank der guten Zusammenarbeit des Abnahmeteams aus Mannheim unter der Leitung von Schwester Hilde Laqnsch-Luser und den Helfern des DRK-Ortsvereins Hettingen verlief die Blutspendeaktion wieder vorbildlich und ohne Wartezeiten. So konnte das Abnahmeteam letztlich 192 Blutkonserven mit nach Mannheim nehmen.

Bei der Abschlussbesprechung dankte die Leiterin des Abnahmeteams Schwester Hilde Lansch-Luser dem DRK-Ortsverein Hettingen für die gute Organisation sowie dem Küchenpersonal unter der Leitung von Anke Kreuter für die gute Verpflegung der Blutspender. Auch der verantwortliche des DRK-Ortsvereins Willi Schmidt dankte allen Blutspendern und allen, die zum Gelingen beigetragen haben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019