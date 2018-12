20 000 Euro an die Dorfgemeinschaft vermacht

Götzingen.Wie es seit über einem halben Jahrhundert schöner Brauch ist, luden die Götzinger Vereine zusammen mit der Ortschaftsverwaltung die Senioren der Dorfgemeinschaft am zweiten Adventssonntag zu einer unterhaltsamen und besinnlichen Altenfeier in die Festhalle ein.

Straße wird im Frühjahr saniert

Im Jahre 1965 fand diese erstmals statt, wie Ortsvorsteher Egbert Fischer bei seinem Willkommensgruß feststellte. Bürgermeister Roland Burger betonte nach seinen Grüßen und dem Dank an Vereine und Sponsoren, dass in einer mediengeprägten Zeit jeder mit einem ständigen Wandel auf allen Ebenen klarkommen müsste. Dabei wagte er einen Rückblick auf eine Phase „unseres Lebens unter völlig anderen Verhältnissen“, die viele der Anwesenden noch miterlebt hätten. Er ließ wissen, dass im Frühjahr endlich die Straße zwischen Buchen und Götzingen saniert werde.

Danach überraschte er die Anwesenden damit, dass eine verstorbene Dame mit Bezug zu Götzingen in einer Testaments-Verfügung veranlasst hat, „ihrem Götzingen“ 20 000 Euro zu überlassen. Burger beendete seine Ausführungen mit anerkennenden Worten für das gesellschaftlich so wichtige ehrenamtliche Engagement und dem Dank an die Vereine, welche den Brauch weiterhin fortsetzen. Zuvor hatte er mit einem humorvollen Gedichtsvortrag für viel Schmunzeln sowie Lachen und Freude gesorgt.

Fröhliche Atmosphäre

Den Unterhaltungspart des Nachmittags gestalteten der Gesangverein „Eintracht“, das Kinderhaus „Arche Noah“ sowie der Fotoclub „Blende 8“. Weitere Vereine engagierten sich bei der Organisation und der Abwicklung des Seniorentreffs. Mit zeitgerechten Weisen umrahmte der „Eintracht“-Chor das Treffen und sorgte so für eine besinnliche vorweihnachtliche Atmosphäre. Mit einem fröhlichen Singspiel wartete das Götzingen Kinderhaus auf, das in Kooperation mit der Musikschule Buchen viel Freude auslöste.

Reges Interesse fand auch der Lichtbilder-Vortrag des Fotoclubs, in dessen Verlauf die Senioren in vergangene Tage in ihrem Götzingen eintauchten. Mit viel Eifer und Freude verfolgten sie die dokumentierten Ereignisse, rätselten um die veränderten Ecken im Dorf und über die inzwischen verstorbenen Mitbürger. Ortsvorsteher Fischer nutzte zum Ende die Gelegenheit zu einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate, auf Maßnahmen im kommunalen Bereich sowie die über 20 Vereinsevents oder den für viel Wirbel sorgenden Brand Anfang 2018. Fischer berichtete von über vier Eheschließungen, drei Geburten und 14 Todesfällen sowie den derzeitigen Einwohnerstand von 1053. Nach einem kurzen Ausblick, unter anderem auf das angepeilte Spielplatzprojekt des TC Götzingen oder der eventuellen Installation eines freiwilligen ehrenamtlichen Fahrdienstes, beendete er den Abend mit dem Dank an alle beteiligten Vereine und helfenden Ehrenamtlichen. jm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018