20 000 Euro wurden übergeben

Hainstadt.Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 87 120 Euro hat die Kirchengemeinde den kompletten Glockenstuhl der Pfarrkirche St. Magnus in Hainstadt erneuert und damit die ursprünglich veranschlagte Kostenplanung von 100 000 Euro deutlich unterschritten.

Zusätzlich zu dem neuen, komplett aus Eichenholz gefertigten Glockenstuhl wurden die Klöppel, die Schall-Läden, die Elektrik, Glockenmotoren sowie die Beleuchtung erneuert und ein neues Bedientableau für die Programmierung und Steuerung eingebaut.

In den zurückliegenden Monaten seit Projektbeginn im Dezember 2015 bis heute sind zweckgebundene Spenden eingegangen. Bei der letzten Mitgliederversammlung durfte der Vorstand des Kirchlichen Bauvereins St. Magnus Hainstadt den auf 20 000 Euro aufgestockten Spendenbetrag an den Vorsitzenden des Stiftungsrates Pfarrer Johannes Balbach übergeben und damit in besonderer Weise zum Ausdruck bringen, wie sehr die Sanierung des Glockenstuhls den Pfarreimitgliedern am Herzen gelegen ist.