20 Jahre "Faires Frühstück"

Seit 20 Jahren besteht in Buchen der Eine-Welt-Verein, etwa genauso lang veranstaltet die Organisation das "Faire Frühstück". © Bernhard

Buchen.Seit 20 Jahren besteht in Buchen der Eine-Welt-Verein, etwa genauso lang veranstaltet die Organisation das "Faire Frühstück" zugunsten eines guten Zwecks.

So fanden am Sonntagvormittag wieder zahlreiche Menschen den Weg in den Wimpinasaal. Dort wartete ein leckeres kaltes Büffet auf die Gäste, überwiegend mit Speisen, die die rund 20 ehrenamtlichen Helfer selbst zubereitet und gespendet

...

Sie sehen 43% der insgesamt 927 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2013