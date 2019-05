2018 von Hitze und Trockenheit geprägt

Hainstadt.Zur Generalversammlung der Waldverwertungsgenossenschaft Hainstadt (WVG) begrüßte Vorsitzender Matthias Breunig die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste, erstattete Bericht über das vergangene Wirtschaftsjahr 2018 und gab einen aktuellen Überblick über die derzeitigen, vielfältigen Aktivitäten im laufenden Wirtschaftsjahr 2019.

Nach dem Totengedenken blickte Matthias Breunig auf das vergangene Forstwirtschaftsjahr 2018 zurück, das vor allem ab dem zweiten Halbjahr von einem dominanten Thema „Borkenkäferplage durch Trockenheit und Hitze“ beherrscht wurde. Auch der WVG-Wald ist von Schädlingsbefall betroffen und außerplanmäßige Holzeinschläge mussten vorgenommen werden. Besonders gravierend ist die Tatsache, dass nicht nur die Fichte, sondern auch weitere Baumarten wie Kiefer, Tanne und Douglasie durch die langen Hitzeperioden sowie daraus resultierenden Insekten- beziehungsweise Schädlingsbefall geschwächt wurden.

Natur- und Wetterextreme

Anhand einer Bildershow präsentierte Breunig den WVG-Mitgliedern anschaulich die von den Natur- und Wetterextremen betroffenen Parzellen im WVG-Wald. In dieser kritischen und angespannten Situation sprach Breunig dem Vertreter der Forstbetriebsleitung, Revierleiter Ralf Becker, Dank aus für die umfassende Unterstützung. Ebenso lobte er Helmut Schnatterbeck von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) für die rasche und reibungslose Vermarktung des WVG-Holzes. Ein weiterer Dank galt den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Nach dem Bericht des Vorstandsvorsitzenden erläuterte Geschäftsführer Klemens Gramlich die wirtschaftliche Entwicklung der WVG im Jahr 2018, das er unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als ein „Katastrophenjahr“ mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis bezeichnete. Die ursprünglichen Zielsetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat mussten zwangsläufig korrigiert werden. „Der Borkenkäfer hat uns in den letzten Monaten einiges Kopfzerbrechen bereitet und wird uns auch in Zukunft beschäftigen“, so Gramlich. Im vergangenen Jahr hat sich bestätigt, dass der Wald erfahrungsgemäß mit Überraschungen und Unwägbarkeiten behaftet ist. Da auch im laufenden Jahr 2019 keine Besserung in Sicht ist, müssen rückläufige Margen und nachteilige Kostenstrukturen in die strategischen Überlegungen einbezogen werden. Aus diesem Grund ist auch weiterhin eine verantwortungsbewusste Geschäftspolitik mit vernünftigen Bilanz- sowie G+V-Strukturen zu priorisieren. Das von Klemens Gramlich vorgetragene Zahlenwerk inklusive Gewinnverwendungsvorschlag wurde einstimmig genehmigt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Berberich bescheinigte in seinem Bericht, dass der Aufsichtsrat als überwachendes Organ in allen Geschäftsbereichen tätig war. Der uneingeschränkte Einblick in die Geschäfte der Genossenschaft war durch gemeinschaftliche Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat gewährleistet. Berberich informierte auch über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes, die keine Beanstandungen ergab. Dem Geschäftsführer Klemens Gramlich wurde eine korrekte und ordnungsgemäße Kassenführung attestiert.

Auf Vorschlag der Versammlung nahm Ortsvorsteher Bernd Rathmann die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Er dankte den Verantwortlichen der WVG für die geleistete Arbeit. Die witterungsbedingten Ereignisse des vergangenen Jahres haben auch im WVG-Wald ihre Spuren hinterlassen. Trotz der aktuell frustrierenden Lage sieht er die WVG für die künftigen Herausforderungen gut gerüstet. Die Abstimmungen über die Entlastung von Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführer erfolgten per Akklamation und erbrachten einstimmige Ergebnisse. Satzungsgemäß stand die Wahl des Vorstandsmitglieds Gebhard Ackermann und des Aufsichtsratsmitglied Oswin Keller an. Beide Organmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

Holzvermarktung schwierig

Über den aktuellen Holzmarkt referierte Geschäftsführer Helmut Schnatterbeck von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB), der für die Vermarktung des WVG-Holzes zuständig ist. „Die aktuelle Holzvermarktung ist sehr schwierig“, so Schnatterbeck. Ein enormer Preisverfall sei wegen des Überangebots zu beklagen. Beispielsweise sei der Preis für Fichtenholz um mehr als die Hälfte gesunken. Erschwerend komme noch hinzu, dass auch bei den Holzabnehmern Einschränkungen festzustellen seien.

Auch im laufenden Jahr 2019 müssen laut Helmut Schnatterbeck massive Folgeschäden einkalkuliert werden, vor allem bei Fichtenbeständen und Laubbäumen. Eine Ausnahme bildet hier aber die Eiche. Die Forstleute hoffen auf einen kühlen, nassen und verregneten Sommer 2019.

