2018 zu 16 Einsätzen ausgerückt

Götzingen.Die Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Götzingen fand im TSV-Sportheim statt.

Dem Jahresrückblick von Abteilungskommandant Friedbert Rösch war zu entnahmen, dass die derzeit 45 Mitglieder zählende Abteilung im Berichtsjahr 16 Einsätze zu verzeichnen hatte, darunter beim Großbrand des Gasthauses „Zum Schwanen“. Er informierte weiter über die Lehrgangsteilnamen und Fortbildungsmaßnahmen und auch über die erfolgreiche Gemeinschaftsübung des Ausrückbereiches III zusammen mit den Nachbarschaftswehren Rinschheim und Hettingen. Nach Erwähnung des Jahresausflugs zur Pflege der Kameradschaft schloss er sein Statement mit dem Dank für die vielseitig praktizierte Einsatzbereitschaft in der Abteilung.

Für den erkrankten Schriftführer Werner Jäger präsentierte Michael Fischer den Jahresbericht. Dabei wurden die Einsätze, allen voran der beim „Schwanen-Brand“, sowie der Übungsbetrieb und der Verlauf der Dienstabende in Erinnerung gerufen. Der Jahresbericht vermittelte weiter Informationen über die Unterstützung bei Aktivitäten der anderen Vereine, über Sitzungen und Versammlungsteilnahmen sowie die Kameradschaftspflege und endete mit dem Appell zur engagierten Mitarbeit und regelmäßigen Übungsteilnahme.

Über die Aktivitäten der Jugendwehr, die 18 Übungsabende absolvierte, gab Jugendwart Elmar Stieber Aufschluss. Er informierte über die vermittelten theoretischen Kenntnisse und den Verlauf der praktischen Übungen. Selbstverständlich stand auch die Gemeinschaftspflege auf dem Programm, auch das Jugendzeltlager des Kreises wurde besucht. Stieber dankte den Mitgliedern der Jugendwehr für ihre Mitarbeit sowie dem Abteilungskommandanten und der Kreisführung für die Unterstützung.

Sechs Exkursionen

Walter Künkel als Obmann der Alterswehr der Stadt Buchen berichtete über sechs Exkursionen, bei denen die Alterskameraden jeweils viele neue Eindrücke gewinnen und die Gemeinschaft pflegen konnten. Er ließ wissen, dass für 2019 bereits wieder drei Ausflüge anvisiert sind. Sein Dank galt Stadt und Kreis für die gewährte Unterstützung.

Eine positive Entwicklung dokumentierte Kassenwart Peter Holderbach mit dem Kassenbericht. Er legte der Versammlung auch den Wirtschaftsplan 2019 mit einem Volumen von 5000 Euro vor, der einstimmig angenommen wurde. Von den Kassenprüfern Harald Holderbach und Bernd Egenberger wurde ihm eine absolut korrekte Kassenführung bescheinigt, Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Seit 40 Jahren dabei

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Seit nunmehr vier Jahrzehnten trägt Werner Jäger die Uniform der Floriansjünger. Für sein vorbildliches 40-jähriges Engage-ment im Dienste der Gesellschaft und Einsatz für den Nächsten wurde er durch den Abteilungskommandanten geehrt und ausgezeichnet. Weiter zeichnete Friedbert Rösch Patrick Bechtel, Nico Künkel, Christian Stieber und Johannes Stieber für 15 Jahre Einsatz bei der Feuerwehr aus. Elmar Stieber wurde für seinen langjährigen Einsatz für die Jugendwehr mit dem Ehrenkreuz der Deutschen Jugend-Feuerwehr in Silber ausgezeichnet. Ihnen allen galt Dank und Anerkennung für solche Einsatzbereitschaft, unterstrichen durch ein Präsent.

Ein Grußwort richtete Ortsvorsteher Egbert Fischer an die Versammlung und entbot ihr gleichzeitig die Grüße von Bürgermeister und Ortschaftsrat. Er danke allen Wehrmännern für ihre stete Einsatzbereitschaft und auch für die Unterstützung der Vereine bei der Gestaltung des Lebens in der Dorfgemeinschaft. In Anspielung auf den mehrfach angesprochenen Schwanenbrand und den Abbruch der Brandruine ließ er wissen, dass aller Voraussicht nach diese fast schon „unendliche Geschichte“ bis Ende Mai 2019 beendet sein dürfte. Er schloss mit dem Wunsch auf wenig Einsätze, aber immer eine „gesunde Heimkehr“ aller Einsatzkräfte. Grüße der beiden Nachbarwehren aus Hettingen und Rinschheim formulierte Abteilungskommandant Mackert, der auf die gute Zusammenarbeit im Ausrückebereich III und die erfolgreich absolvierte Gemeinschaftsübung hinwies. Er beglückwünschte die Geehrten und schloss in der Hoffnung auf ein „ruhiges Jahr“.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, der auch Grüße des Landrates übermittelte, dankte der Abteilungswehr Götzingen für den enormen und effektiven Einsatz beim Schwanen-Brand. Er vermittelte der Versammlung Informationen über Einsatzsituation und Ausbildungsstand der Feuerwehr im Kreis und unterstrich die Notwendigkeit der permanenten Weiterbildung. Knapp 2000 Einsätze hatten die rund 5200 Floriansjünger 2018 zu leisten, dabei wurden 40 Menschen gerettet. Erfreulich war der Rückgang an Fehlalarmierungen. Weitere Informationen gab er zu den Bereichen derzeitige Ausstattung und Neubeschaffungen, Weiterbildung und Erwerb des Leistungsabzeichens sowie der für 2020 anvisierten Einführung des Digitalfunks im Kreis. Kirschenlohr wies auch hin auf das in diesem Jahr geplante „3-Länder-Treffen“ sowie die notwendige Modernisierung der Anlage für Atemschutz-Übungen. Der Kreisbrandmeister erkannte auch die Wertschätzung der Feuerwehr im Dorfgeschehen und unterstrich die erforderliche Verbesserung der Unterbringung der Abteilungswehr. Er dankte den Mitgliedern der Götzinger Wehr für ihr Engagement, insbesondere Kommandant Friedbert Rösch, Jugendwart Elmar Stieber und Alterswehr-Obmann Walter Künkel. Helmut Ebert dankte im Namen der Feuerwehrkameraden dem Führungsteam der Abteilungswehr für ihren Einsatz und beglückwünschte die Geehrten.

Blick aufs Stadtgebiet

Zum Ende der Versammlung verwies Kommandant Rösch kurz auf die Situation im Stadtgebiet Buchen mit insgesamt 641 Mitgliedern bei 375 Einsatzkräften in den Abteilungen, die 244 Einsätze im Jahr 2018 zu bewältigen hatten. Auch er sprach die Notwendigkeit der Verbesserung der Unterbringung an und schloss nach einem kurzen Ausblick auf 2019 mit dem Dank an Stadt- und Ortschaftsverwaltung sowie die Kreisführung. jm

