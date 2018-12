21. Türchen ist geöffnet

Buchen.Insgesamt 30 Gewinne im Gesamtwert von 2000 Euro sind im heutigen 21. Türchen des Lions Adventskalenders versteckt. Darin befinden sich zehn Personal Trainings Gutscheine im Wert von je 100 Eurovom Kraft-Werk Schwarzach Oliver Caruso, verteilt auf die Nummern 6510, 8855, 1806, 6857, 7345, 1691, 6745, 2943, 6009 und 8916. Insgesamt 20 Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro stellt die Weberei Pahl in Külsheim mit den Nummern 1949, 5522, 1909, 8372, 8102, 7584, 6999, 6380, 6840, 5744, 1065, 1743, 7618, 4772, 3145, 7056, 3375, 7134, 1828 und 8998 zur Verfügung. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018