22 Franzosen lernen Buchen und Umgebung kennen

Anzeige

Engagement gewürdigt

Sein Dank galt im Anschluss den Jugendlichen beider Nationen sowie den begleitenden Lehrkräften Jeannette Speidel und Corinna Liener (BGB) und Emilia Bangova sowie Joel Warnan von französischer Seite. Bis zur Abreise am Freitag umfasst der Austausch ein buntes Rahmenprogramm mit Besuchen in Frankfurt am Main, Heidelberg und einer Führung in der Eberstadter Tropfsteinhöhle; die „Stadtrallye“ stellte den Jugendlichen besonders sehenswerte Ecken Buchens vor. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018