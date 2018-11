26 520 Euro für Feldwege

Buchen.Zur Verbesserung der Wege im Bereich Sansenhecken erhält die Stadt Buchen eine Förderung in Höhe von 26 520 Euro. Peter Hauk vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg überreichte den Bescheid an Bürgermeister Roland Burger. Den Antrag hatte die Stadtverwaltung gestellt. Die Baukosten in Höhe von 132 000 Euro wurden anerkannt. 20 Prozent davon übernimmt das Land mit dem Programm „Förderung zur Modernisierung ländlicher Wege“.

Weitere Förderanträge für die Modernisierung weiterer Feldwege sollen folgen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018