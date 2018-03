27 Teilnehmer haben erlebnisreiche Tage im Schnee verbracht

Anzeige

Am Samstag ging es in die Biathlonhalle. Betreut von Trainern der Olympiamannschaft stellten die Reiseteilnehmer ihre Treffsicherheit an original Biathlonwaffen unter Beweis. Den dritten Platz sicherte sich Gerhard Bauer. Durch Treffergleichstand kam es zwischen Wolfgang Hieke und Sven Klohe zu einem spannenden Stechen um den ersten Platz. Sven Klohe ging als der diesjährige Schützenkönig aus der Gruppe hervor. Ein weiteres Highlight war die Fahrt mit großen Pferdeschlitten durch den verschneiten Thüringer Wald.

Der Sonntag lud mit strahlendem Sonnenschein, trotz eisiger Kälte, zu Aktivitäten im Freien ein. Die eine Hälfte der Gruppe ging nochmals zum Schneeschuhlaufen, während die anderen beim Hundeschlittenrennen, das in diesem Jahr zum 28. Mal in Oberhof stattfand, zuschauten. Am Nachmittag wurde zum Abschluß noch das Meerwasser-Aquarium in Zella-Mehlis besucht. Um 15 Uhr fuhr der Bus dann wieder Richtung Buchen, wo gegen 18 Uhr alle wieder wohlbehalten am Musterplatz ankamen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018