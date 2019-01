30 Säcke mit Holzpellets geklaut

Mosbach.Zu einem Bauwagen in einer Lagerhalle in der Mosbacher Industriestraße verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, Zutritt. Die Täter entwendeten eine Motorsäge im Wert von 1400 Euro. Außerdem nahmen sie die Schlüssel eines Radladers und eines Gabelstaplers an sich. Damit transportierten die Einbrecher circa 30 Säcke Holzpellets zum Seitenausgang der Halle.

300 Kilogramm schwer

Zum Abtransport der circa 300 Kilogramm schweren Säcke benötigten die Täter ein größeres Fahrzeug, schätzt die Polizei. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 melden

