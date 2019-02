3000 Euro für den Freundeskreis „Ghana“

Buchen.Mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro unterstützt der Weltladen Buchen den Freundeskreis „Ghana“. Im Beisein des Vorstandsteams überreichte die Vorsitzende Astrid Diehm die Spende an Dr. Klaus Hahnfeld. „Der Freundeskreis ,Ghana’ unterstützt regelmäßig die Blindenschule in Wa, einem Ort im Nordenwesten Ghanas. 240 blinde Kinder besuchen das Internat vom Kindergarten bis zur High School. Ziel ist eine normale Schul- und Berufsausbildung, um ihnen später ein eigenständiges Leben mit der Behinderung zu ermöglichen. Die Spenden unterstützen den Schulbetrieb, vom Bau von Sanitäranlagen und Schlafsälen bis hin zur Beschaffung von Unterrichtsmaterialien wie PCs und Braille-Druckern.“, so erklärte Dr. Klaus Hahnfeldt für den Freundeskreis im Weltladen und dankte für die Spende. Bild: Weltladen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019