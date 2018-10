34 neue „Schutzengel“ im Einsatz

Ein Aufkleber zum Schutz vor Notsituationen: Das ist die Idee des „Schutzengel“-Projektes, an dem sich nach Aglasterhausen, Haßmersheim, Mosbach und Walldürn nun auch Buchen beteiligt.

Buchen. Vorgestellt wurde die Aktion am Dienstagabend im voll besetzten Joseph Martin Kraus-Saal. Insgesamt 34 Geschäfte und Institutionen aus Buchen, darunter die Fränkischen Nachrichten, nehmen am Projekt teil und haben einen „Schutzengel“-Aufkleber in ihrem Schaufenster angebracht. Kinder sollen damit erkennen, dass sie sich in Not- und Problemsituation an diese Geschäfte wenden und auf Hilfe vom Personal zählen können. Die Mitarbeiter der beteiligten Firmen erhalten eine Handlungsanweisung mit wichtigen Telefonnummern und Ansprechpartnern vor Ort (siehe Info-Box).

Geldbeutel oder Handy verloren

Mögliche Szenarien sind etwa, wenn ein Kind seinen Geldbeutel, seine Fahrkarte oder sein Handy verloren hat. Doch auch bei Gewalt oder Mobbing soll der „Schutzengel“ laut Peter Roos vom Landratsamt signalisieren: „Hier wird dir geholfen, hier bist du sicher“.

„Jeder kennt den Satz ,Da hast du aber einen Schutzengel gehabt’. Das macht uns Mut, nimmt uns die Angst, und trotzdem kann es vorkommen, dass man alleine und hilflos ist. Für Kinder soll der Aufkleber den Schutzengel sichtbar machen“, erklärte der Fachbereichsleiter. Die Aktion soll auch für Erwachsene einen wichtigen Impuls liefern, das eigene Bewusstsein für andere zu schärfen. „Manchmal sind die erwachsenen Schutzengel etwas flügellahm und bequem, doch das wollen wir verhindern.“ Er forderte vom Publikum im Joseph Martin Kraus-Saal Mithilfe, sonst funktioniere das Projekt nicht. „Buchen setzt ein Zeichen für Solidarität und für alle, die Hilfe brauchen“, betonte Roos.

Auch Buchens Bürgermeister Roland Burger freute sich über das Projekt und sagte, dass Gewalt und Übergriffe gegenüber Kindern im ländlichen Raum nach wie die Ausnahme seien. Doch auf einer Insel der Glückseligkeit lebe man auch hier schon lange nicht mehr. „Für all die großen und kleinen Probleme gibt es den Schutzengel bei den Geschäften mit ihren Mitarbeitern, die dieses Symbol ganz handfest mit Leben füllen“, meinte Burger. Die Aktion sei professionell und verbindlich, so dass Hilfesuchende nicht nur auf tatkräftige Unterstützung hoffen dürfen, „sondern sie ganz sicher erwarten können“. Wie das Projekt funktioniert, erfahren die Schüler in Schulungen, welche Polizei und Sozialarbeiter in den Klassen durchführen.

Als „zusätzlichen Helfer“ bezeichnete Kriminaloberrat Martin Fessner vom Polizeirevier Buchen den „Schutzengel“-Aufkleber. Dieses Angebot sei ein wertvoller Baustein für die Präventionsarbeit. Vor allem Erwachsene sollten direkt helfen, anstatt wegzuschauen. Mit einem Film zeigten Schüler der Frankenlandschule anhand eines Beispiels, wie der Aufkleber helfen kann. Der dreiminütige Streifen war im Multimedia-Kurs in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Landratsamt entstanden. Darin zu sehen war die kindgerechte Geschichte eines Jungen, der auf seinem Schulweg hinfällt – und Hilfe von gleich zwei Schutzengeln erhält. Abgerundet wurde die Veranstaltung, bei der zahlreiche Kinder und Eltern dabei waren, mit einem Liedbeitrag von Schülern der Wimpina Grundschule sowie dem „Engel-Rap“ von der Jakob-Mayer-Grundschule. Das Projekt ist eine Aktion des Landratsamtes in Kooperation mit dem Kinderschutzbund, dem Förderverein Kommunale Kriminalprävention Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis, dem Polizeipräsidium Heilbronn, der Johannes-Diakonie Mosbach, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge und der Stadt Mosbach.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018