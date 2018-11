38-er Jahrgang traf sich in Hainstadt

Hainstadt.Bei herrlichem Sonnenschein und frischer Luft trafen sich die 80-Jährigen von Hainstadt zu einem Sonntagsspaziergang. Bei der anschließenden Einkehr im Kaffee Zuckerbeck wurden im munteren Gespräch Erinnerungen an Land und Leute vergangener Zeiten wach und über aktuelle Geschehen lebhaft diskutiert. Auch das leibliche Wohl kam dabei nicht zu kurz. Mit einem kräftigen „Prost“ stieß man auf die Gesundheit und weitere gute Lebensjahre an und wünschte sich neben den persönlichen Begegnungen im Alltag des Dorfes ein frohes Wiedersehen in diesem geselligen Kreise. Bild: Ewald Gramlich

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018