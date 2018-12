39 neue Mitglieder wurden aufgenommen

Buchen.Einen beeindruckenden abendlichen Gottesdienst im Kerzenschein erlebten die Besucher in der Stadtkirche St. Oswald. Inhaltlich war die Liturgie auf den Gedenktag der Kolpingsfamilie Buchen abgestimmt, musikalisch umrahmt wurde er durch das Bläserensemble der Stadtkapelle Buchen.

Zuvor waren alle neuen Mitglieder im Eingangsbereich der Kirche zum Kennenlernen und zur Begegnung eingeladen. Kaplan und Präses Julian Donner zelebrierte den Gottesdienst und hob in seiner Predigt das Leben Adolph Kolpings beispielhaft für Menschen hervor, die durch ihr Wirken als Licht in der Welt wahrnehmbar sind. Donner ermutigte, selbst zu einem Licht in der Welt zu werden und im Kleinen damit zu beginnen.

Für den Nächsten aktiv

Damit zog er auch die Mitglieder der weltweiten Kolpinggemeinschaft mit ein, die sich in vielen sozialen und gesellschaftlichen Projekten für den Nächsten einbringen. Beeindruckend gestaltete sich auch das Ende des Gottesdienstes, als die Neumitglieder der Kolpingsfamilie Buchen zum Empfang des Segens in den Altarraum gerufen wurden und somit auch bildlich ihre Bereitschaft dokumentierten, zukünftig in der Welt Verantwortung zu übernehmen. Eine besondere Freude und sicher für eine kirchliche Vereinigung nicht alltäglich, war die Neuaufnahme von 39 Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern in die Kolpingsfamilie Buchen. Dies verdeutlicht, dass das Vorbild Adolph Kolpings auch heute noch Menschen generationsübergreifend beeindruckt und zu sozialem und gesellschaftlichem Engagement motiviert. Dem Gottesdienst schloss sich ein gemütlicher Begegnungsabend im Gasthaus „Reichsadler“ an.

