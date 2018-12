40 Mannschaften nehmen teil

Buchen.Zum 13. Mal heißt die Buchener Jugendabteilung zum Hallenturnier für Bambini, F- und E-Jugendmannschaften willkommen. An diesem Event, das morgen in der Sport- und Spielhalle stattfindet, nehmen 40 Mannschaften teil. Um 8.30 Uhr eröffnen die Jahrgänge 2011/12 das Turnier, bevor um 11.05 Uhr die F1-Jugendlichen (Jahrgang 2010) in das Geschehen eingreifen. Mit besonderem Eifer sind auch die Bambinis im Alter von vier bis sechs Jahren ab 13.40 Uhr bei der Sache. Bei den E-Jugendlichen der Jahrgänge 2008/09, die ab 15.20 Uhr und 17.30 Uhr in jeweils zwei Sechsergruppen ihre fußballerischen Fähigkeiten und Fortschritte demonstrieren, geht es dann schon um Platzierungen und den Gruppensieg. Die gesamte Bevölkerung ist zu diesem Ereignis willkommen.

