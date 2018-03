400-Jahr-Jubiläum vorbereitet

Anzeige

Die Mitgliederversammlung am Freitag, 20. Juli, in der Pfarrscheuer wurde vorbesprochen. Am Sonntag, 22. Juli, ist das Fest der Hl. Anna mit Prozession. In und um die Pfarrscheuer findet die Jubiläumsveranstaltung des katholischen Kirchenchores statt.

Filmnachmittag

Ein Filmnachmittag ist vom Heimatverein am 14. Oktober in der Pfarrscheuer geplant. Hier wird ein Film über den Jahresablauf in der Heimat gezeigt. Über Jahre hinweg wurden Filmaufnahmen in vielen Bereichen getätigt und nun zu einem Film von etwa zwei Stunden Länge zusammengefasst. Für die Bevölkerung ist mit Sicherheit eine interessante und kurzweilige Dokumentation entstanden.

Bildstocksanierung

Die zurzeit laufende Bildstocksanierung von vier gefährdeten Bildstöcken wurde durch den Vorsitzenden vorgestellt. Der am Gedenkstein von Pfarrer Braun in der Dürmerstraße soll bis zur Markusprozession am 26. April fertig gestellt sein. Weitere Angelegenheiten wurden unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes vom Vorsitzenden Ewald Gramlich mit den Anwesenden besprochen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018