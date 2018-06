400 Jahre alt und immer noch zeitgemäß

Anzeige

Früher war das landwirtschaftlich geprägte Dorf noch mehr wie heute von gedeihlichem Wetter abhängig. Wo menschliche Hilfe versagte, hofften die Hainstadter auf den Beistand Gottes. Und das unermüdlich die ganzen 400 Jahre hindurch. Noch Mitte des vorigen Jahrhunderts sei es selbstverständlich gewesen, dass sich von jeder Familie mindestens eine Person an der Prozession beteiligte, so Rathmann. Nur einmal in diesem Zeitraum, so berichten die mündlichen Überlieferungen, wurde auf die Prozession verzichtet und im Jahr darauf wurde die gesamte Ernte des Dorfes vernichtet.

Erschwerte Teilnahme

In Hettigenbeuern angekommen, werde bis heute ein Dank- und Bittgottesdienst abgehalten, anschließend gebe es ein Vesper. Gegen 10 Uhr wurde die Wallfahrtsgemeinde wieder mit dem Reisesegen auf den Heimweg verabschiedet. Der „Wallfahrtstag“ endete in der Hainstadter Kirche mit der Bitte um Schutz für die gesamte Gemeinde. Die Zeiten haben sich längst verändert, so Rathmann, die moderne Arbeitswelt erschwere für viele die Teilnahme oder mache sie unmöglich. Nichtsdestotrotz können die Hainstadter besonders stolz sein, dass sich alljährlich immer wieder Gläubige auf den Weg machen, meint der Ortsvorsteher. Die Weitergabe des Gelübdes an nachkommende Generationen und die Erinnerung an die Ursprünge der Prozession sei für die beiden Ortschaftsverwaltungen und Heimatvereine Anspruch gewesen, diesen Gedenkstein mit Kreuz aufzustellen.

Rathmann dankte den Einwohnern von Hettigenbeuern, dass sie die Teilnehmer immer herzlich empfangen. Selbst vor Jahren, als das letzte Gasthaus schloss, fanden sich Helfer, die ein Frühstück servierten. Es zeige sich eine lebendige, über Jahrhunderte gewachsene Verbundenheit. Sein besonderer Dank galt den beiden Vorsitzenden der Heimatvereine Ewald Gramlich für Hainstadt und Manfred Lauer für Hettigenbeuern sowie Ortsvorsteher Günther Müller aus Hettigenbeuern für den Einsatz.

Dekan Johannes Balbach nahm die Weihe und Segnung des Gedenksteins und des Kreuzes vor. Er bezeichnete Prozessionen als sichtbares Zeichen des Glaubens, ebenso wie der Gedenkstein und das Kreuz Zeichen seien. Der Dekan warf die Frage auf, ob die Bittprozession noch zeitgemäß sei. Aber gerade in Zeiten der heutigen Wetterkapriolen werde deutlich, dass die Menschen die Umwelt anscheinend nicht im erforderlichen Maße schützen und pflegen. Die Devise einer Prozession sei es, zum Glauben zu stehen.

Auch Bürgermeister Roland Burger sah die Bittprozession keinesfalls als „überholt“ an. Unwettern stehen die Menschen schon immer hilflos gegenüber, im Wettersegen der Kirche beten Gläubige seit Jahrhunderten um gutes Wetter und eine gute Ernte. „Wir haben den Schutz heute noch genauso nötig wie vor 400 Jahren“, so Burger. Erfreulich bezeichnete der Bürgermeister das Miteinander der beiden Heimatvereine. „Die Wallfahrt der Hainstadter hat viele Stürme überstanden“, so der Vorsitzende des Heimatvereins Hettigenbeuern, Manfred Lauer. Gewitterstunden und Unwetterstunden seien für gläubige Menschen Ereignisse, bei denen er oftmals in sich gehe, wo er in Furcht und Ehrfurcht zum Schöpfer der Natur aufschaue. Die Idee von Ewald Gramlich und dem Heimatverein Hainstadt, eine Gedenkstätte einzurichten, sei wunderbar, deshalb habe der Heimatverein Hettigenbeuern gleich seine Mitarbeit zugesagt. Hainstadt habe die Organisation und die Errichtung des Gedenksteines übernommen, während Hettigenbeuern für das Zimmern und Errichten des Kreuzes zuständig war.

„Diese Einweihung ist eine Tradition, die 400 Jahre bewahrt wurde, und in wenigen Wochen am 26. Juni wieder durchgeführt wird“, stellte Ewald Gramlich bei seinen Schluss- und Dankesworten fest. Viele Mitbürger trugen in den vielen Jahren zum Erhalt dieser Tradition bei. Gramlich dankte allen Gästen, Hekfern und Mitwirkenden, ehe sich der Feierstunde eine Bewirtung im Lebenshilfezentrum in Hainstadt anschloss.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.06.2018