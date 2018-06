400 Meter für einen guten Zweck

Anzeige

Strecke ist 400 Meter lang

Ein weiterer Höhepunkt ist ein Spendenlauf, der ebenfalls am Freitag stattfinden wird. Unter dem Motto „Laufen, um Schulen zu bauen“ darf jeder die 400 Meter lange Strecke rund um das Alte Rathaus bewältigen und so viele Runden laufen wie möglich. Das Besondere: Anhand eines Sponsorenvertrags, der beispielsweise mit Verwandten, Freunden oder auch einem Betrieb abgeschlossen werden kann, wird pro Runde ein selbst festgelegter Betrag gespendet. „Es hat bereits ein Marathonläufer sein Kommen bestätigt“, erklärt Daniel Schäfer, Lehrer an der Abt-Bessel-Realschule und Verantwortlicher der Nepal AG. Bei der Aktion gehe es nur um den Lauf und nicht darum, wer am schnellsten ist, so der Lehrer. Um 10 Uhr starten die Schüler und Kinder, ehe um 15 Uhr die offizielle Eröffnung durch den Schirmherrn und Bürgermeister Roland Burger erfolgt. Dieser will auch selbst am Lauf teilnehmen.

Nach Angaben des Lehrers Schäfer wurden zahlreiche Buchener Firmen, Schulen, Vereine und Einrichtungen wie die Johannes-Diakonie eingeladen. Es seien bereits erste Zusagen erfolgt, so Schäfer. Das gespendete Geld aus dem Buchener Nepallauf geht an die Partnerschule der Abt-Bessel-Realschule, die Grundschule in Sotang. Die Einrichtung wurde bei dem schwereren Erdbeben 2005 zusammen mit vielen weiteren Gebäuden zerstört. Ein Schülernetzwerk, gegründet im Jahr 2005 und bestehend aus Schülern aus Freiberg, Buchen, Delft, Clausthal-Zellerfeld und Dortmund, unterstützt den Aufbau von insgesamt acht Schulen in der nepalesischen Bergregion.

Anhand verschiedener Aktionen wie dem Kaffee-Projekt wurden bereits 470 000 Euro gesammelt, 200 000 fehlen noch. Um den Betrag zu erreichen, finden die Läufe in mehreren Städten in Deutschland, Holland und sogar in Kathmandu, Nepal, statt. Zwei Schulen werden noch in diesem Jahr fertig gebaut.

Marko Eichhorn von der Aktivgemeinschaft, die mit der Abt-Bessel-Realschule die Aktivnacht ausrichtet, zeigt sich begeistert von der gemeinsamen Aktion. „Das ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt und eine runde Sache.“ Für weitere Stände für das „Nepal-Dorf“ befinden sich die Verantwortlichen in Gesprächen mit dem Klangschalen-Center Aschaffenburg, einem nepalesischen Kulturverein und der Miltenberger Rösterei Mika.

Dass die Hilfe und Unterstützung in Nepal ankommt und wahrgenommen wird, davon weiß die Schülerin Pauline zu berichten. Sie war zusammen mit weiteren Schülern und dem Lehrer Daniel Schäfer bereits in Nepal vor Ort, um beim Wiederaufbau mitzuhelfen.

„In Sotang waren anfangs alle noch etwas zurückhaltend, wir waren immerhin die ersten Europäer in dieser Region“, berichtet sie. „Wir mussten erst das Vertrauen gewinnen, aber dann haben sich alle total gefreut.“

