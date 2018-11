45 Teilnehmer waren dabei

Buchen.Die elfte Serie der Volksbank Franken Schulschach Challenge startete mit dem ersten von fünf Vorturnieren – erstmals an der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen – mit 45 Teilnehmern in zwei Altersgruppen wieder beeindruckend.

In der jüngeren Altersgruppe I (bis Jahrgang 2007) saßen 33 Jugendliche an den Brettern, worunter mit Julia Schubert (GS Sulzbach) und Simon Bell sowie Lenni Helmuth (beide von der gastgebenden Schule) auch drei Siebenjährige dabei waren. Überhaupt war höchst bemerkenswert, dass von der Schach-AG an der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen 18 Mitglieder teilnahmen und überwiegend ihr erstes Schachturnier bestritten. An der Spitze der Altersgruppe I gab es Gleichstand – auch in der Feinwertung – zwischen Maximilian Wieder (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim) und Robert König (Burghardt-Gymnasium Buchen) mit je 4,5 Zählern. Platz drei ging mit 4 Zählern an Christopher Holl (Abt-Bessel-Realschule Buchen). Diese drei Jugendliche sind bereits für das Finale im Juni 2019 am Burghardt-Gymnasium Buchen qualifiziert. Die weiteren Spitzenplätze gingen an 4. Aaron Amann (BGB), 5. Vincent Kaltschmitt (Gymnasium Bammental), 6. Jonathan Keller (Wimpina-GS Buchen); 7. die siebenjährige Julia Schubert, 8. Justus Rechner (NGS Götzingen), 9. Jonas Mittnach (Gymnasium Bammental).

Mika Trunk vorn

In der Altersgruppe II (Jahrgang 2006 und älter) setzte sich unter zwölf Teilnehmern wieder einmal Seriensieger Mika Trunk verlustpunktfrei vor Lars Rögner (beide BGB) mit 4 Zählern und Luke Kaltschmitt (Gymnasium Bammental) mit 3 Zählern durch. Knapp verfehlten die punktgleichen, aber in der Feinwertung etwas schwächeren Adrian Amann und Kai Elancev (beide BGB) das Finale. Es folgten in der Tabelle Nico Henk, Felix Bosan (beide BGB), Julian Pföhler (ABRS Buchen) und Oliver Ebert (BGB). EB

