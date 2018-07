4500 Sänger aus 14 Ländern kamen zusammen

Anzeige

In den folgenden Tagen standen ein Nationengottesdienst aller deutschen Teilnehmer in der Parroquia Santa Maria de Mar, ein Begegnungskonzert in der Gemeinde Pineda de Mar mit dem Jugendchor Tanzenberg aus Österreich und dem gastgebenden katalanischen Jugendchor, bei dem im Anschluss beim gemeinsamen Essen und Beisammensein Kontakte zwischen den Chören geknüpft werden konnten, auf dem Programm. Ein weiterer Ausflug führte die Sänger zum Kloster Montserrat, das wunderschön in den Bergen gelegen ist und bei dem dort stattfindenden Friedensgebet aller Teilnehmer für eine malerische Kulisse sorgte.

„Sagrada Familia“ besichtigt

Ein Highlight des Programms in Barcelona stellte die Besichtigung der „Sagrada Familia“ dar. Der Bau dieser weltberühmten Kirche des Architekten Antoni Gaudí begann im Jahre 1926 und ist für seine ganz besondere Architektur und die speziellen durch zahllose bunte Fenster geprägten Lichteinfälle im 2010 fertiggestellten Innenraum bekannt. Diese ungewöhnliche Kirche beeindruckte auch den Jugendchor, so dass einige schon Pläne für eine erneute Reise nach Barcelona nach der geplanten Fertigstellung der „Sagrada Familia“ 2026 planen.

Ebenfalls in dieser Kirche fand der zentrale Abschlussgottesdienst des Chortreffens statt, bei dem eine eigens für diesen Anlass geschriebene Messe, so wie das zentrale Mottolied „Vos estis lux mundi“ erklang, das wohl allen Teilnehmern noch eine lange Zeit im Ohr klingen wird. Neben diesem vollgepackten Programm blieb noch etwas Zeit, um gemeinsam in den Straßen Barcelonas zu singen, einen Sonnenaufgang im Meer zu erleben, am Strand Volleyball zu spielen, mit den Sängern anderer Chöre ins Gespräch zu kommen sowie ein spontanes Konzert bei der Essensausgabe zu geben und damit die Helfer zu Freudentränen zu rühren, was bei den Jugendlichen noch lange nachwirkte. Ermöglicht wurde die Fahrt durch Spenden, wobei der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald besonders aktiv war. Ein selbst produzierter Film ist bereits auf dem Kanal des Jugendchores „StOswald Chor“ auf youtube online. spa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018