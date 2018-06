46-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Anzeige

Allfeld.Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in Allfeld gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer auf der Landestraße 526 von Billigheim nach Allfeld, als er in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern kam. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit dem Fahrzeug eines 43-Jährigen zusammen.

Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer schwerste Beinverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad fing Feuer und brannte völlig aus. Am beteiligten Pkw entstand ein Totalschaden, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Ein weiteres beteiligtes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf circa 10 000 Euro. Die Landstraße wurde bis 22.15 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Billigheim war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Rettungsdienste waren unter anderem mit einem Notarzt und weiteren Helfern im Einsatz. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Weinsberg wurden mit der Aufnahme des Unfalles beauftragt.