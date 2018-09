50 Jahre Woodstock-Festival

Buchen.50 Jahre Woodstock: Das legendärste Festival aller Zeiten feiert im Jahr 2019 großes Jubiläum. „Woodstock the story – das Rockmusical“ lädt alle Blumenkinder auf seiner Deutschlandtournee dazu ein, den Spirit des unsterblichen Sommers 1969 noch einmal live zu erleben. „Woodstock The Story“, das sind drei Tage Love, Peace und Music und das Lebensgefühl einer ganzen Generation vereint in einer Show. Am Sonntag, 24. März, kommt die Show um 18 Uhr auch nach Buchen in die Stadthalle. Eintrittskarten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten. Bild: Agentur

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018