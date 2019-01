52-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Mosbach.Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagvormittag in Mosbach eine 52-Jährige bei einem Autounfall zugezogen. Nach Polizeiangaben hatte ein 45-Jähriger die Vorfahrt eines 19-Jährigen Audifahrers missachtet an der Kreuzung zum Oberen Herrenweg. Die 52-jährige Beifahrerin im Audi zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

