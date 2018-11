60-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Buchen.Die Autofahrt eines 60-Jährigen in der Hettinger Straße endete am Samstagabend in einer Buchsbaumhecke eines Anwesens in der Kellereistraße. Der Fahrer eines VW Sharan war gegen 17.45 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er einen haltenden Pkw streifte, im Schlattereck-Kreisel knapp an der Stahl-Skulptur vorbei über die Mittelinsel fuhr und über den Bordstein in der Straße „Am Haag“ in

...