600 Euro für Waisenprojekt

Anzeige

Götzingen.Auf ihr zehnjähriges Bestehen blickt die im März 2008 von der Dyskalkulietherapeutin Silvia Egenberger begründete Rechentherapie-Praxis „Leuchtturm“ zurück. Die Inhaberin hat aus diesem Anlass zu einem kleinen Jubiläums-Treff in ihre Praxis eingeladen, zu einem Rückblick auf zehn Jahre Rechentherapie-Praxis und der Übergabe eines Spendenschecks anstelle einer Jubiläumsfeier. Egenberger ließ dabei ihre zehnjährige Erfahrung mit der Dyskalkulietherapie Revue passieren. Anschließend überreichte sie an Florian Bauer, den Koordinator des Waisenprojektes „Bukuumi/Uganda“, eine Spende in Höhe von 600 Euro. Florian Bauer bedankte sich und betonte, dass man diese Summe für schulische Belange der betreuten 60 Waisen einsetzten werde. Er vermittelte in kurzen Ausführungen auch noch interessante Einblicke in den Betrieb des Waisenprojektes sowie die Verhältnisse vor Ort in Uganda. jm