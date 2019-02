62 Begriffe gilt es, bis 21. Februar zu wissen oder zu erraten

Buchen.Am 21. Februar wird weltweit der Internationale Tag der Muttersprache begangen. Gut die Hälfte aller weltweit gesprochenen Sprachen ist vom Aussterben bedroht. Die Unesco will gegensteuern, zumindest auf diese epochale Tatsache hinweisen. Sie hat sich die Förderung von Sprachen als Zeichen der kulturellen Identität der Sprechenden auf die Fahnen geschrieben.

Ähnlich verhält es sich bei den Bemühungen des „SprachRaum“, Teil des Bezirksmuseums Buchen („Sprachmuseum im Odenwald“). Und bemerkenswert: Auch die Landesregierung will bewusst machen, welchen kulturellen Wert die Muttersprache hat. Der „SprachRaum“ des Bezirksmuseums Buchen hat an einem von Ministerpräsident Winfried Kretschmann angestoßenen Dialekt-Kongress teilgenommen und konnte in Stuttgart präsentieren, was es mit dem „SprachRaum“ auf sich hat (die FN berichteten).

Den Tag der Muttersprache nimmt der „SprachRaum“ zum Anlass, um auf seine Ziele und Aktivitäten aufmerksam zu machen. Dieses einmalige Sprachmuseum nimmt sich der (aussterbenden) Dialekte des Raumes an. Manfred Pfaus hat vor einigen Jahren den Anstoß zum Aufbau dieser Abteilung des Museums gegeben. Auch heute noch, obwohl nicht mehr vor Ort, betreut er das Projekt mit viel Engagement.

Das Projekt „SprachRaum“ (www.sprachraum.de) versteht sich als Internetportal zu den Alltagssprachen in Süddeutschland. Im Fokus steht vor allem der Sprachraum im badischen Frankenland: Odenwald, Bauland bis zum Tauber–grund. Staats-, Landes-, Kreis- und Gemeindegrenzen spielen dabei nahezu keine Rolle. Der „SprachRaum“ ist eher ein virtueller Raum, aber es gibt ihn auch real: im Obergeschoss des Trunzerhauses, Museumsareal. Wer sich dafür interessiert ist zum Besuch willkommen. Anmeldung ist über die Museumsgeschäftsstelle möglich.

Dialektbeispiele

Ein Höhepunkt des Internetauftritts ist der „Sprechende Sprachatlas“ (www.sprachraum.de/sprachraum/sprechender-sprachatlas/). Dort sind auf einem geografischen Atlas die Orte gekennzeichnet, aus denen das Museum Dialektbeispiele gesammelt hat und durch Anklicken hörbar macht.

Seit Mitte 2010 wurden und werden unter der Federführung von Manfred Pfaus raum-typische Dialekte elektronisch aufgezeichnet. Vorgegebene Texte und Texte aus den unerschöpflichen Quellen von Sagen und Geschichten in den Odenwald-/Baulandgebieten werden von einheimischen Sprecherinnen und Sprechern in der Originalmundart des eigenen Wohnorts aufgesprochen. Als prominente Dialekt-Vertreter sind Aufnahmen des Kabarettisten Rolf Miller und des Sprechers Stefan Müller-Ruppert hörbar.

Wer sich interessiert, kann die Dialekt-Kompetenz bei einem kleinen Quiz erproben: http://www.sprachraum.de/sprachraum/quiz/. Es gilt 62 Begriffe zu wissen oder zu erraten. Lösungen sollten per Mail bis zum 21. Februar an pfaus@sprachraum.de oder manfred@pfaus.de gehen. Unter den Teilnehmern (nicht unter den Siegern) verlost das Bezirksmuseum einen Bildband „Arthur Grimm – Erlebnisse und Betrachtungen eines Malers“, der kürzlich in der Schriftenreihe „Zwischen Neckar und Main“ erschienen ist.

Ein kleiner fachlicher Teil im „SpachRaum“ führt in die Verbreitung und die Zukunft der Dialekte ein. Diese ist nicht rosig. Allen vom Aussterben bedrohten Sprachen ist gemeinsam, dass sich die bis zu den 1950ern Geborenen untereinander noch in der „Muddersproch“ unterhalten. Ihre Kinder verstehen sie und übernehmen im unmittelbaren Kontakt zu den „Alten“ noch die von der Mundart geprägten Begrifflichkeiten und Redewendungen. Sie sind meist in der landwirtschaftlichen Arbeits- und Kulturwelt entstanden.

Die Enkel haben bereits Verständnisschwierigkeiten und sprechen den Dialekt untereinander, allenfalls noch bruchstückhaft. Man kann sie an Hand ihrer Alltagssprache nicht mehr eindeutig nach ihrer gemeindlichen Herkunft unterscheiden, wie das bei den „Alten“ fast gemarkungsscharf möglich ist. „Sprache spiegelt die soziokulturellen Hintergründe der Sprechenden. Und wenn eine Sprache ausstirbt, spiegelt dies die gesellschaftlichen Veränderungen. Die sich abzeichnende Einheitssprache spiegelt unsere Einheitsgesellschaft,“ so Manfred Pfaus in seinem Beitrag auf der „SprachRaum“-Homepage. str/mp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019