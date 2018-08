70-Jähriger missachtet Vorfahrt

Anzeige

Buchen.Ohne die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs zu beachten, fuhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstag, kurz vor 12 Uhr, von der Bundesstraße kommend nach links auf die Landstraße zwischen Bödigheim und Buchen ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, dessen Fahrer gerade in Richtung Bödigheim fuhr. Durch den Aufprall im Kreuzungsbereich wurden die Fahrzeuge stark beschädigt. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro, am Peugeot des zweiten Unfallbeteiligten ein Schaden von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.