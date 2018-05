85 Kilometer auf dem Jacobsweg unterwegs

Anzeige

Am nächsten Morgen ging es frohen Mutes und um zwei zusätzliche Wanderer verstärkt auf die 37 Kilometer lange Königsetappe von Sennfeld über Roigheim, Waldmühlbach, Neudenau, Herbolzheim und Jagstfeld nach Bad Wimpfen, wo die Wanderer in der Unterstadt im ehemaligen Malteser-Kloster Unterkunft fanden. Nach einer Führung in der großen Klosteranlage am Neckar ließ es sich die Gruppe nicht nehmen, zur Einkehr auch die Oberstadt zu besuchen.

Nach einer wohlverdienten Nachtruhe – immerhin hatten die Pilger bereits 70 Kilometer in den Beinen – hieß das Ziel der Reise Heilbronn. 15 Kilometer auf Rad- und Wanderwegen entlang des Neckars standen an. Kein einziger Berg oder Hügel musste erklommen werden, was der Gruppe am letzten Tag auch guttat.

Am Gedenkstein der von den Terroristen des NSU getöteten Polizistin Michelle Kiesewetter hielt die Gruppe inne, bevor sie am Heilbronner Bahnhof von Svenja Scheuermann am Ende der Pilgerwanderung empfangen wurde. Mit dem Zug machten sich die Teilnehmer nach kurzer Pause auf die Heimfahrt nach Walldürn, fest entschlossen, sich mit Gundolf Scheuermann und Heiko Leitner auch auf die verbliebenen Kilometer nach Colmar zu machen. ksc

