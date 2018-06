90-jähriges Bestehen wird gefeiert

Anzeige

Waldhausen.90 Jahre SV Rot-Weiß – dieses Jubiläum feiert der SV von Freitag, 6., bis Montag, 9. Juli, mit einem großen Jubiläumssportfest.

Eröffnet wird das Fest mit einem Festakt am Freitag, 6. Juli. Begonnen wird mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend wird am Totendenkmal für die verstorbenen Vereinsmitglieder ein Kranz niedergelegt, ehe der eigentliche Festakt dann im Festzelt beginnt.

Ehrungen

Neben den Grußworten gibt es die Festrede des Vorsitzenden und Ehrenmitgliedes Manfred Weber sowie vereinsinterne Ehrungen. Musikalisch umrahmt wird der Festakt vom Gesangverein „Liederkranz“. Im sportlichen Mittelpunkt des Festes steht die Austragung der Fußballstadtmeisterschaften der Stadt Buchen. Die Vorrundenspiele hierzu finden am Samstag und Sonntag statt; das Endspiel ist auf Montag um 19 Uhr angesetzt.