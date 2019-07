9770 Euro an gemeinnützige Organisationen überreicht

Buchen.Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ übergab die Volksbank Franken an drei Vereine Spendengelder. Der DRK Ortsverein Buchen erhielt 5030 Euro für neue Ausrüstung und erreichte damit 102 Prozent seines Finanzierungszieles in Höhe von 5000 Euro. Der Sportverein Hettigenbeuern darf mit 2620 Euro eine automatische Beregnungsanlage für das Sportplatzgelände anschaffen. Der mit ursprünglich 2000 Euro angesetzte Betrag wurde mit 131 Prozent übertroffen. Die Chorvereinigung „Eintracht“ Bofsheim strebte die Summe von 1400 Euro an und darf nun mit 2120 Euro (151 Prozent) das Projekt „e-Piano für den Bofsheimer Chor“ umsetzen. Alle Vereine hatten in drei Monaten die Möglichkeit, Spendengelder zu sammeln. Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 4200 Euro unterstützte die Volksbank diese Projekte. Nun freuen sich die Vereine darauf, ihre Vorhaben umzusetzen. Das Bild zeigt Bankvorständin Karin Fleischer und Bereichsleiter Pascal Mathes von der Volksbank Franken sowie Verantwortliche der begünstigten Vereine. Bild: Volksbank Franken

