Ältere Aufnahme wird benötigt

Hainstadt.Der Heimatverein Hainstadt sucht nach einem alten Foto. Grund sind Restaurierungsarbeiten an einem Hochkreuz in Hainstadt, das heute bei der Bahnbrücke am Sträßlein steht, früher war es gegenüber dem Schloss (Bild) zu finden. Der Heimatverein möchte das Hochkreuz sanieren und es, wenn möglich, in den Originalzustand zurückführen. Dazu wird eine ältere Aufnahme als die hier abgebildete benötigt. Wer eine solche besitzt, sollte sich mit dem Vorsitzenden Ewald Gramlich, Telefon 8274 in Verbindung setzen.