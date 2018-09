Hainstadt.Für Leiterinnen von Frauengruppen und für Interessierte findet am Samstag, 13. Oktober, von 9 bis 13 Uhr die ökumenische Ideenbörse in der Pfarrscheune statt. Auch Frauen, die persönliche Impulse suchen, sind willkommen. Workshops zu den Themen „Jesus und die verschwundenen Frauen“, „Frieden auf Erden“, und „Die eigene Lebenszeit ist die beste Lehrmeisterin“ vermitteln Anregungen und geben neue theologische, spirituelle und methodische Impulse. Anmeldungen nehmen die Evangelische Erwachsenenbildung in Boxberg, Telefon 07930/2233, in-fo@eeb-od-tauber.de und das katholische Frauenreferat der Diözesanstelle Odenwald Tauber, Regina Köhler, Telefon 06281/522925, regina.koehler@esa-dioezesanstelle.de, entgegen.

