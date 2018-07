Überblick über die freien Azubi-Stellen

Anzeige

Buchen.Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch „Azubi“ werden – das geht. Es gibt Chancen, für 2018 noch eine interessante Ausbildungsstelle zu finden - Für alle Kurzentschlossenen und Ausbildungsinteressierten, die noch keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden haben oder sich jetzt erst auf die Suche machen, bietet die Arbeitsagentur „offene Beratungszeiten Ausbildung 2018“ an. In der Arbeitsagentur Buchen, Oberer Marktplatz 1, am Dienstag, 24. Juli, von 8 bis 17 Uhr (zweites Stockwerk). Bewerbungsunterlagen können zum „Check“ mitgebracht werden. Berufsberater stehen für Fragen zur Verfügung und geben einen Überblick über die freien Stellen. Eltern sind auch willkommen.