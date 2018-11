Überdurchschnittliche Demonstration der Sucharbeiten präsentiert

Buchen.In enger Zusammenarbeit mit dem Verein für deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Buchen-Bödigheim, veranstaltete die Feuerwehr Buchen eine Rettungshundeeinsatzprüfung mit insgesamt zehn Teilnehmern. Auf dem Übungsgelände mussten die Mitglieder der Feuerwehr zusammen mit den Hunden ihr Können in der Gehorsamsarbeit und der Gewandtheit unter Beweis stellen. Prüfungsleiter Bernd Schäfer und Prüfungsrichter Andreas Quint vom Deutschen Feuerwehrverband überprüften die Gebrauchshundefähigkeit der Hunde im Führungssystem „Führen und Leiten im Einsatz“ sowie die Geschicklichkeit und Gewandtheit der Hunde auf verschiedenen Arbeitsgeräten.

Bei der Einsatztauglichkeit der Teams für Suchaufgaben nach vermissten Personen werden die Suchtrupps in einem Waldgebieten überprüft. Für die Rettungshunde der Feuerwehren gibt es Einsatzprüfungen nach bundeseinheitlichen Mindeststandards, die vom Deutschen Feuerwehrverband als „Richtlinie MRHOT“ publiziert wird. Das Bestehen der Einsatzprüfungen gilt als Nachweis der Einsatzbefähigung. In einer Fläche von etwa 30 000 Quadratmetern Waldgebiet müssen zwei bis drei Personen innerhalb von 20 Minuten Einsatzzeit gesucht werden.

Insgesamt hatten sich sieben Einsatztrupps der Feuerwehr Buchen und drei Einsatztrupps aus Bad Naunheim mit ihren Rettungshunden zur Einsatzprüfung gestellt und eine überdurchschnittliche Demonstration der Sucharbeiten zum definierten Mindeststandard präsentiert. Besonders auffällig war laut Prüfungsrichter Andreas Quint die Lauffreude der Hunde im zugewiesenen Waldgebiet, die bemerkenswerte Beweglichkeit in dem doch sehr schwierigen Gelände und der permanente Arbeitswille der Hunde über die Dauer der Einsatztätigkeit. Markant war auch das dauerhafte, anhaltende Bellen der Hunde an einem Fundort einer vermissten Person, womit der Hundeführer vom Hund an die Örtlichkeit des Fundes herbeigerufen wurde.

Von der Feuerwehr Buchen haben teilgenommen: Henrik Kreuter mit Easy of Blue Berry Hill und Viktoria vom Reichertshof, Bernd Jöst mit Tiara von der Urbecke, Ute Reiche mit Wibke von Büren und Joanna von der Notburgahöhle, Adrian Kaufmann mit Eddy, Sigrid Meixner mit Caja vom Reichertshof.

Die Begleithundeprüfung legte zudem Werner Schmieg mit Udana von den Falken erfolgreich ab. Die Rettungshundeeignungsübung legten Friedrich Reichert mit Hesca vom Reichertshof, Michael Kollbach mit Gismo vom Reichertshof und Stefan Walz mit Faris vom Pfälzer Wald erfolgreich ab.

Außerdem fand eine Vielseitigkeitsüberprüfung der Gebrauchshunde statt. Insgesamt 15 Teilnehmer stellten sich den kritischen Augen von Leistungsrichter Klaus Bin-der aus Schweighausen. Als Prüfungsleiterin fungierte Sigrid Meixner. Begonnen wurde die Prüfung mit der Abnahme der Begleit- und Schutzhundeprüfung, welche in insgesamt drei verschiedenen Prüfungsstufen abgelegt werden kann. Insgesamt hat der Hund jeweils drei Teilbereiche zu absolvieren: Fährtenarbeit, Unterordnung (Gehorsam) und das Stellen eines Scheintäters (Schutzdienst). Die Prüfung haben erfolgreich abgelegt: Begleithundeprüfung: Allison Mackert mit Ayers Rocks Lightining Saphira, Uwe Gugl mit Atos, Doris Weinlein mit Indi vom Reichertshof. Begleithundeprüfung Stufe 2: Tobias Erbacher mit My Boy Virgil vom Fürstenauer Wald. Schutzhundeprüfung 1: Leopold Bucher mit Sila vom Trienzbachtal. Schutzhundeprüfung 3: Friedrich Reichert mit Hesca vom Reichertshof, Fährtenprüfung Stufe 3: Otto Kattisch mit Enamorado vom Reichertshof. Rettungshundeprüfung 1: Stefan Walz mit Faris vom Pfälzer Wald.

Die Ausdauerprüfung (20 Kilometer Fahrradfahren) bestanden Tobias Erbacher mit My Boy Virgil vom Fürstenauer Wald, Katja Gungl mit Artos, Peter Tholler mit Mia, Melani Czerny mit Leopold Vom Berghof Paulus, Michael Kollbach mit Gismo vom Reichertshof und Noah Keil mit Eik vom Reichertshof. fr

