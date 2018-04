Aaron Amann und Kai Elancev setzten sich durch

Anzeige

Mudau.Das fünfte und letzte Vorturnier im zehnten Volksbank Franken Schulschach Challenge an der Grund- und Hauptschule Mudau war mit 42 Teilnehmern wieder gut besetzt.

In der Altersgruppe 1 (Jahrgang 2006 und jünger) setzte sich unter 22 Teilnehmern Aaron Amann mit 4,5 Zählern (aus fünf Partien) von der gastgebenden GS Mudau an der Spitze durch – er bezwang in der Schlussrunde seinen Bruder Adrian Amann, der das Burghardt-Gymnasium Buchen in der 5. Klasse besucht. Platz zwei eroberte sehr verdient Anna Gart (BGB) mit vier Zählern und der besten Feinwertung vor dem punktgleichen Adrian Amann. Die übrigen Spitzenplätze belegten 4. Lukas Fuhrmann (BGB); 5. Pascal Lauer (RS Walldün); 6. Maximilian Wieder (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim); 7. Paul Kaufmann; 8. Aaron Link; 9. Robert König (alle BGB)und 10. Robert Schmidt (GS Niederstetten) und 11. Reyyan Baldede (Jakob-Mayer-GS Buchen). Die Finalteilnahme am 14. Juni am BGB in Buchen erkämpften sich Anna Gart, Lukas Fuhrmann und Pascal Lauer.

Altersgruppe 2

In der Altersgruppe 2 (Jahrgang 2005 und älter) gewann dieses Mal Kai Elancev mit 4,5 Zählern das Turnier und verwies den Seriensieger Mika Trunk sowie Martin Scheuermann (alle BGB) mit jeweils vier Zählern sicher auf die Plätze. Es folgten: 4. Felix Bosan ; 5. Amadeus Matz (beide BGB); 6. Dave Mayerhöffer (Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim); 7. Sandro Schmitt (RS Boxberg); 8. Chris Mayerhöffer (Adelsheim-Schule); 9. Lars Rögner ; 10. Marius Frank (beide BGB); 11. Julian Pföhler und 12. Christopher Preuhs (beide Abt-Bessel-Realschule Buchen). Hier nutzten Felix Bosan, Dave Mayerhöffer und Sandro Schmitt die letzte Möglichkeit, sich für das Finale zu qualifizieren.