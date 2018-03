Ab Anfang Mai soll der Gerstensaft fließen

Anzeige

Der Startschuss für das Leader-Projekt „Errichtung eines Kultur-Biergartens mit naturnaher Bühne in Buchen“ ist gefallen. Die Firma Tomac aus Buchen hat mit den Arbeiten begonnen.

Buchen. „Errichtung eines Kultur-Biergartens mit naturnaher Bühne in Buchen“ lautet der etwas sperrige Name eines Leader-Projekts, das Buchen auf der Trunzerwiese zur baldigen Freiluftsaison ein besonderes gastronomisches Angebot beschert. Laut Simon Schäfer vom Gasthaus „Zum Schwanen“, der das Vorhaben umsetzt, ist das Projekt „einmalig in der Region“, und eine gewisse Vorfreude mache sich schon jetzt bei ihm bemerkbar. „Das ist spannend, man sieht täglich den Fortschitt“, meinte der Gastwirt gegenüber den FN.

Derzeit ist die Firma Tomac aus Buchen dabei, die Fläche vorzubereiten und Erde zu entfernen. Sämtliche Anlagen wie Grillhaus, Wege, Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie Beschattung und Außenbeleuchtung müssen neu errichtet werden. Doch am Zeitplan soll sich laut Schäfer nichts ändern. Bis 31. Juni müsste der Biergarten laut Leader-Vorgaben fertig sein, doch sollen bereits Anfang Mai die ersten Gäste begrüßt werden.