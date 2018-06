Ab September sollen die Gebühren um rund sechs Prozent steigen

Anzeige

Buchen.Die Gebühren für die Joseph-Martin-Kraus Musikschule sollen ab 1. September um rund sechs Prozent steigen. Dies beschloss der Gemeinderat am Montagabend bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

In der Gemeinderatssitzung am 4. September 2017 wurde für die Musikschule die Einrichtung eines neuen Fachbereichs, die Schaffung einer neuen Fachbereichsleiterstelle als Teilzeitstelle sowie die Erhöhung der Honorarsätze und die automatische Anpassung dieser an die Tarifentwicklung des TVöD alle zwei Jahre beschlossen. Diese Änderungen, die zum 1. September 2018 umgesetzt werden sollen, machten eine neue Gebührenkalkulation notwendig, die von Fachdienstleiterin Tanja Zöller am Montagabend vorgestellt wurde.

Im Jahr 2010 wurde die zehnte Satzungsänderung mit einer stufenweisen Anhebung der Gebühren in Zwei-Jahres-Schritten beschlossen. Aufgrund dessen wurden letztmals die Unterrichtsgebühren an der Joseph-Martin-Kraus Musikschule mit Wirkung vom 1. September 2016 erhöht. Im Einvernehmen mit der Musikschulleitung sollen die Gebühren zum 1. September 2018 um durchschnittlich rund sechs Prozent steigen.