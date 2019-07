„Abend mit erfrischend junger Chormusik“

Mit zehn Chören und modernem Liedgut hat die „Nacht der jungen Chöre“ des Sängerkreises Buchen am Samstagabend viele Besucher in den Hof der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen gelockt.

Götzingen. Der Schirmherr der „Nacht der jungen Chöre“, Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, hatte am Samstagabend keinen leichten Stand. Denn er übernahm in seinem humorvollen Grußwort die Verantwortung für das Wetter. Er sprach unter dicht bewölktem Himmel und hoffte, dass das Wetter halten möge. Doch bereits als der dritte Chor die Bühne betrat, fielen die ersten Tropfen. Immer mehr Regenschirme wurden aufgespannt. „Das ist für mich ein besonderer Abend, ein Hochgenuss“, sagte Gerig unabhängig von den Unwägbarkeiten des Wetters. „Unsere Chöre holen die Kultur in den ländlichen Raum!“ Er dankte allen Mitwirkenden und Helfern sowie dem Gesangverein „Eintracht“ Götzingen für die Austragung des Chortreffens.

Sandra Hauck, Jugendreferentin des Sängerkreises Buchen, bezeichnete die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung als „Plattform für junge Chöre“. Man höre hier modern arrangierte Chorstücke. „Nichts Verstaubtes oder in die Jahre Gekommenes“, betonte sie. Sie freute sich besonders darüber, mit „Village Voices“ aus Rosenheim einen Gastchor aus dem benachbarten Landkreis „Heilbronner Land“ begrüßen zu können. Sie gratulierte dem Gesangverein Götzingen zu seinem 150-jährigen Bestehen und lobte den von seinen Mitgliedern „gemütlich dekorierten Schulhof“.

Zehn Chöre dabei

Insgesamt traten zwischen 20 und 23 Uhr zehn Chöre auf der Bühne im Götzinger Schulhof auf. Mit Abstand der jüngste Chor an diesem Abend war der Schulchor der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen. Seit dem Jahr 2011 verbindet den Gesangverein Götzingen mit der ortsansässigen Grundschule eine Partnerschaft. Erwachsene und Kinder proben projektbezogen miteinander. Der Gemischte Chor gestaltet Schulveranstaltungen mit und umgekehrt nehmen die Kinder an Auftritten des Vereins teil. Am Samstagabend sangen die rund 30 Kinder unter Leitung von Matthias Müller engagiert und äußerst sauber das einstimmige Lied „Anders als Du“ und ernteten dafür begeisterten Applaus. Anschließend sangen sie gemeinsam mit den „GetSingers“ aus Götzingen „Lasst uns Brücken bauen“ von Gerhard Rabe mit Regina Rein am Klavier.

Mit dem „Jungen Chorprojekt“ des MGV „Liederkranz“ Buchen betrat nach der Pause der zweitjüngste Chor des Abends die Bühne. Die jüngste Sängerin besucht derzeit die fünfte Klasse, keiner der Sänger hat das 30. Lebensjahr erreicht. Wie Moderatorin Vanessa Wachter erläuterte, habe sich der Chor anlässlich der Matinee des Konzertchors „Cantamus“ im Frühjahr dieses Jahres gebildet. In nur fünf gemeinsamen Proben sei es unter der Leitung von Michael Henn gelungen, drei Stücke einzuüben, die das Publikum begeistert hatten. Dies gelang den rund 25 Sängern auch am Samstagabend in Götzingen mit „Let it go“ von Anderson-Lopez/Lopez und „Every breath you take / I’ll bei missing you“ von Sting/P. Diddy nach einem Arrangement von Michael Henn.

Schwungvolle Eröffnung

Das musikalische Programm hatten die „GetSingers“ vom gastgebenden Verein unter Leitung von Regine Rein schwungvoll mit „All I have to do is dream“ von Felice und Bordeaux Bryant sowie mit „Übern See“ von Lorenz Maierhofer eröffnet. Außerdem traten folgende Chöre auf: Projektchor Liederkranz Eberstadt unter Leitung von Stefan Frei mit „Evening rise“, „Wunder gescheh’n“ und „Only you“, „No name product“ aus Hardheim unter Leitung von Wilfried Bausch mit „Vor Flensburg“, „Seasons of Love“ und „Top of the World“, der Konzertchor des MGV „Sängerbund“ Altheim unter Leitung von Michael Wüst mit „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Astronaut“ und „Der Blusenkauf“, „Village Voices“ aus Roigheim unter Leitung von Nicola Johnson mit „80 Millionen“, „Softly Rose“ und „Shut up and dance“, der Frauenchor „Vocalis“ aus Höpfingen unter Leitung von Gerhard Bönig mit „Hefe“, „Breaking up is hard to do“ und „It’s raining man“, die „Kleine Besetzung“ aus Gerichtstetten unter Leitung von Dieter Kaiser mit „Santiano“, „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und „Der Geier-Song“ und der Konzertchor „Cantamus“ vom MGV „Liederkranz“ Buchen mit „Die Gedanken sind frei“, „Parkplatzregen“ und „Sing a song“.

„Singen macht Spaß, Singen macht Freude“, zitierte Peter Schäfer, stellvertretender Vorsitzender des Sängerkreises, zu Beginn seines Schlussworts das Motto der Veranstaltung. „Wir haben einen wunderschönen Abend mit erfrischend junger Chormusik erlebt!“, sagte er und bedankte sich bei allen Mitwirkenden, dem Gesangverein „Eintracht“ Götzingen, und bei allen Unterstützern. mb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019