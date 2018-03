Anzeige

Buchen.Weil es in einer Wohnung in der „Lessingstraße“ in Buchen am Donnerstagabend zu einer Rauchentwicklung kam und eine Anwohnerin erkennen konnte, dass die Herdplatte in der besagten Wohnung an ist, alarmierte sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung bereits gelüftet. Auf dem Herd befand sich ein Topf mit eingebranntem Essen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr Buchen war mit 18 Mann im Einsatz.