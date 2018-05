Abfallwirtschaft ist das Thema

Anzeige

Buchen.Die KWiN/AWN führt am Mittwoch, 6. Juni, von 16 bis 20 Uhr in der Stadthalle eine Informationsveranstaltung über die Einführung der „Restmüllarmen Abfallwirtschaft“ durch.

Dieses abfallwirtschaftliche System, das bereits seit 2010 in Rosenberg und 2013 in Hardheim/Kerngemeinde eingeführt ist, wird nun auf die Gesamtstadt Buchen und die Ortsteile von Hardheim erweitert. Bis Ende 2020 soll der gesamten Neckar-Odenwald-Kreis umgestellt sein. Im Rahmen einer Hausmesse mit verschiedenen Informationsständen soll die Bevölkerung ausführlich über dieses Konzept informiert werden. Schüler des BGB, Geopark AG, werden das System der restmüllarmen Abfallwirtschaft in regelmäßigen Vorträgen im Multifunktionsraum vorstellen. Mitglieder des Vereines Verband Wohneigentum sind ebenfalls mit einem Stand „Richtig kompostieren im eigenen Garten“ vertreten.

